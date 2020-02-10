СЕТАМ отримав нового керівника

Виконання обов’язків генерального директора державного підприємства «СЕТАМ» з 10 лютого 2020 року покладено на заступника генерального директора з юридичних питань ДП «СЕТАМ» Писанчина Миколу Михайловича.

Про це інформує пресслужба Мін’юсту.

“Наказом Міністерства юстиції України №557/к від 07.02.2020 року виконання обов’язків генерального директора державного підприємства «СЕТАМ» з 10 лютого 2020 року покладено на заступника генерального директора з юридичних питань ДП «СЕТАМ» Писанчина Миколу Михайловича”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Микола Писанчин народився в селі Ряснопіль, Березівського району, Одеської області. Закінчив Одеський юридичний інститут НУВС (2003), кваліфікація – юрист. Аспірант кафедри цивільного процесу в Національному університеті «Одеська юридична академія». Займав керівні посади у промисловому секторі.

Як повідомлялося, наказом Міністерства юстиції від 15 січня 2016 року в. о. генерального директора державного підприємства "СЕТАМ” був призначений Віктор Вишньов.

4 лютого 2020 року на пресконференції на тему: "СЕТАМ - підсумки роботи команди за 5 років. Реалізація арештованого майна онлайн в Україні" Вишньов повідомив, що звертатиметься до Міністерства юстиції з проханням задовольнити його заяву про добровільне розірвання контракту з ним, як з керівником “СЕТАМ”.