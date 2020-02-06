Систему PayPal поки що не цікавить Україна як ринок - Дубілет

Міжнародна платіжна система PayPal поки не працює в Україні, оскільки не бачить перспектив.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дублет в інтерв'ю Громадському.

"Діалог триває. Проблема не в тому, що хтось забороняє PayPal тут працювати. Проблема в тому, що Україна - нецікавий для них ринок", - повідомив він.

На думку Дубілета, наразі немає ніяких перешкод для PayPal з точки зору українського регулювання і законодавства.

"Судячи з усього, він (PayPal - ред.) просто не бачить достатньо для себе потенціалу", - повідомив Дубілет.

Міністр додав, що Україні потрібно зростати економічно, щоб стати "привабливою" для PayPal. Також Дубілет вважає, що з часом PayPal обов'язково запрацює в Україні.

Як повідомлялося, PayPal – міжнародна електронна платіжна система, заснована 1998 року Ілоном Маском. Нині це найпоширеніший у світі спосіб розрахунків в Інтернеті. Вони можуть здійснюватися в доларах США, євро, фунтах стерлінгів, японських єнах, китайських юанях, швейцарських франках і ще в десятках інших валют.

PayPal використовують понад 230 мільйонів людей у 190 країнах. Гроші користувачів, введені в PayPal, зберігаються на рахунках в банку Wells Fargo. Штаб-квартира компанії розташована у Каліфорнії. Одним зі співзасновників сервісу був американський програміст українського походження Максиміліан Левчин.

На відміну від більшості інших електронних платіжних систем, Paypal працює зі справжніми грошима, а не “титульними знаками”. Для миттєвого поповнення і виведення коштів PayPal пропонує прикріпити до рахунку в системі банківську карту або рахунок.