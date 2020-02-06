Лагард хоче змінити монетарну політику Європейського центробанку

Європейський центробанк зважає на перегляд власної монетарної стратегії, що надасть йому та іншим фінансовим установам Євросоюзу більшу гнучкість у протистоянні кризовим явищам.

Про це у четвер у Брюсселі під час слухань у Комітеті Європарламенту з питань економіки заявила Президент ЄЦБ Крістін Лагард, повний текст виступу якої оприлюднений на сайті Європейського центробанку.

«Я рада зустрітися з комітетом невдовзі після першої у 2020 році зустрічі Керівної ради, в ході якої ЄЦБ вирішив започаткувати перегляд власної стратегії у сфері монетарної політики. Більше 16 років минуло з останнього перегляду такої стратегії ЄЦБ. З 2003 року у світовій економіці відбулися масштабні структурні зміни, які змінили середовище, в якому виконується монетарна політика», - зауважила керівник Європейського центробанку.

За її словами, тенденція до пониження у темпах економічного зростання на тлі уповільнення зростання виробництва та старіння населення, а також наслідки фінансової кризи, - всі ці фактори призвели до зниження процентної ставки. Така низька процентна ставка та низька інфляція створили фінансове середовище, яке суттєво обмежило можливості ЄЦБ та інших центральних банків по всьому світу у корегуванні монетарної політики з огляду на економічний спад.

«Структурні виклики, такі як нові загрози для стабільності довкілля, швидкий розвиток цифрової сфери, глобалізація та еволюція фінансових структур мали суттєвий вплив на цінові перетворення та сферу відповідальності Центробанку, в якій він має проводити моніторинг, прогнозування та враховувати її фактори у власній політиці. У світлі цих змін, нині настав потрібний час, щоб провести широкий стратегічний огляд, який дозволить нам продовжувати виконання нашого мандату в найкращих інтересах європейців», - наголосила Лагард.

Вона зробила аналіз економічних тенденцій у Єврозоні, економіка якої виявилася відносно стійкою. За оцінкою та за прогнозами ЄЦБ, вона продовжувала зростати, хоча й поміркованими темпами.

Зокрема, приватне споживання збільшилося на 0,5% у третьому кварталі 2019 року на тлі подальшого покращення умов на ринку праці. Рівень безробіття зберігався на позначці 7,4%, що є найнижчим показником з липня 2008 року. Кількість зайнятих людей постійно зростала та збільшилася на 11 мільйонів з середини 2013 року. Послуги, орієнтовані на внутрішній ринок, а також сектор будівництва продовжують залишатися у доброму стані.

Водночас, на темпах зростання економіки Єврозони відбилися глобальні фактори. Саме тому, за словами Лагард, економіка Єврозони продовжує вимагати підтримки засобами монетарної політики, яка надає захист від глобальних потрясінь.

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Президент ЄЦБ окремо наголосила, що під час цих перетворень Банк робить наголос на ефективних комунікаціях та на поясненні своєї політики широкій громадськості та для європейських ділових кіл.

«Ми, як представники Центробанку, зацікавлені в ефективних комунікаціях: для нас бути відкритими і зрозумілими важливо, щоб зробити нашу політику більш ефективною. Обережно калібрована комунікація, яка означає спроможність думати на випередження, сама по собі перетворюється на інструмент політики Центрального банку», - додала Крістін Лагард.