Лагард стала до керма Європейського центробанку

Крістін Лагард приступила до виконання обов’язків президента Європейського центрального банку.

Відповідне повідомлення оприлюднене у п’ятницю на сайті ЄЦБ.

"Крістін Лагард, колишній директор Міжнародного валютного фонду, приступила сьогодні до обов’язків президента Європейського центрального банку (ЄЦБ). Вона була призначена Європейською Радою 18 жовтня 2019 року на термін у вісім років", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо,що Крістін Лагард замінила Маріо Драгі, який був президентом ЄЦБ з 1 листопада 2011 року по 31 жовтня 2019 року