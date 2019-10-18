Лагард затвердили президентом Європейського центробанку

Глави держав та урядів ЄС на засіданні у Брюсселі затвердили Крістін Лагард на посаді президента Європейського центрального банку.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«Сьогодні Європейська рада призначила Крістін Лагард президентом Європейського центрального банку на один термін у 8 років. Крістін Лагард замінить на цій посаді чинного президента Маріо Драгі з 1 листопада 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 2 липня 2019 року Європейська рада винала Крістін Лагард як прийнятного кандидата на посаду президента ЄЦБ. Після цього Рада міністрів ЄС з економічних та фінансових справ формально рекомендувала її на цю посаду 9 липня 2019 року.

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Остаточне рішення щодо призначення Крістін Лагард Європейська рада прийняла на підставі висновків Європейського парламенту та правління Європейського центрального банку, які були отримані, відповідно, 17 вересня та 25 липня 2019 року.

Крістін Лагард до цього очолювала Міжнародний валютний фонд.