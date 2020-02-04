Меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn підпишуть вже завтра — Криклій

У середу, 5 лютого, уряд планує підписати меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn AG, це буде відбуватися в кілька етапів.

Про це в ефірі Радіо НВ сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Укрінформ.

"Завтра приїздить німецька делегація, і ми будемо підписувати документи з ними, меморандум вже про співпрацю, а не про розуміння. І, власне, ми будемо це в кілька етапів робити, ніхто не квапиться, щоб приймати всліпу рішення. Ми маємо чітко зрозуміти, які максимальні вигоди ми від цього отримаємо, від цієї співпраці... Мають бути конкретні показники, відповідальність, яка фінансова мотивація, фінансова відповідальність, що вони інвестують, на яких етапах. Ось коли ми всі ці речі пропрацюємо, тоді ми зможемо сказати, який механізм це буде", - сказав Криклій.

Він зазначив, що базово мова йде про аудит, консалтинг, підготовку до трансформації.

Як повідомлялося, 22 січня у Давосі (Швейцарія) під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України і німецькою компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця".

DB E&C - одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тис. людей з 80 країн.