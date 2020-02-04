Розділення тарифу не вплине на сукупну вартість платіжки за газ - Гончарук

У січні українці отримали дві платіжки – окремо за газ і окремо за його транспортування, але це не вплине на сукупну вартість платежу.

Про це написав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram-каналі.

"Наразі сплату за транспортування відокремили, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника. А це — європейські правила ринку та боротьба з монополіями", - наголосив Гончарук.

За його словами, незважаючи на розділення тарифу на дві частини, сукупна вартість двох платіжок (на газ і транспортування), які надійшли українцям у січні, все одно менша, ніж торік в одній платіжці.

"У грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%. Це стало можливим завдяки механізму, який уряд надав підприємствам-теплокомуненерго для здійснення відповідного перерахунку", - нагадав Прем'єр.

Водночас він зазначив, що оплата платіжок за транспортування газу тими українцями, які газ не використовують, буде мінімальна. Наприклад, вартість розподілу газу на приготування їжі становитиме 2.8 грн.

"Уряд звернеться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу", - наголосив Гончарук і додав, що КМУ запропонує забезпечити одночасне надходження цих двох платіжок, аби українцям було зручніше сплачувати за спожиті послуги.

Водночас він запевнив, що у лютому Міністерство соціальної політики автоматично нарахує субсидії та пільги за відокремлену послугу з розподілу природного газу за січень і лютий 2020-го року, тому громадянам не потрібно додатково звертатися за цим.