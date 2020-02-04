Суд заблокував передачу в концесію порту "Херсон"

Шостий апеляційний адмінсуд зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури про затвердження результатів та визначення переможця концесійного конкурсу щодо ДП "Херсонський морський торговельний порт" (ХМТП).

Копію відповідної ухвали суду оприлюднено на сайті журналу "Порти України".

"Зупинити дію наказу від 21 січня 2020 року № 16 "Про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг у морському порту Херсон, включаючи майно ДП "Херсонський морський торговельний порт", майно ДП "Адміністрація морських портів України", а також об'єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору" до вступу рішення суду в законну силу по даній справі", — сказано в ухвалі суду.

Мінінфраструктури та створеній Міністерством концесійній комісії та робочій групі заборонено робити будь-які дії, спрямовані на завершення концесійного конкурсу.

Ініціатором позову є ТОВ "Спеціальна компанія Морський порт Херсон" (консорціум ТОВ Аскет-Шиппінг (40%) і ТОВ Глобал Грейн (60%)). Компанія звернулася до суду з вимогою визнати прoтиправним і скасувати наказ Міністерства інфраструктури від 17 січня 2020 року №10 "Про відхилення претендента від участі у кoнцесійному кoнкурсі".

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня 2020 року Мінінфраструктури ухвалило рішення надати майновий комплекс Херсонського морського торговельного порту в концесію компанії "Рісоіл-Херсон".

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Про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон" Міністерство інфраструктури оголосило у вересні минулого року. У жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах.

Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" розташоване у місті Херсон та умовно належить до категорії "малих" морських портів. Є державною стивідорною компанією, що здійснює операційну діяльність в акваторії Херсонського порту, зокрема вантажопереробку всіх видів експортно-імпортних, транзитних і каботажних вантажів, крім наливних. Основні вантажі: зернові, харчові, будівельні матеріали та генеральні вантажі.

Херсонський порт є ключовим морським портом на річці Дніпро, має під’їзні автодороги та залізничне сполучення.

Концесія державних об’єктів передбачає їхню передачу у довгострокове управління приватним компаніям, при цьому такі об’єкти залишаються у власності держави.

У грудні стало відомо, що за перемогу в концесійному конкурсі щодо морського порту «Херсон» змагаються чотири компанії, з них дві міжнародні - турецька компанія Busserk Liman і компанія-консорціум "Рісоіл-Херсон" (Грузія - Швейцарія) і дві українські - Укрморпорт та "Спеціальна компанія Морський порт Херсон".

ТОВ "Рісоіл-Херсон" представляє консорціум у складі ТОВ "ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС"- 60%, що входить до групи компаній Georgian industrial Group, та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія) - 40%.

Georgian industrial Group є однією з найбільших промислових груп Грузії. GIG працює у різних сферах діяльності з фокусом на енергетичному секторі (виробництво та торгівля електроенергією, заправка та торгівля природним газом). GIG також займається комерційною нерухомістю, будівельними матеріалами та металовиробництвом.

Група агропромислових компаній RISOIL заснована в Женеві, Швейцарія. RISOIL S.A. представлена в Україні компаніями: Risoil Terminal - найбільший універсальний експортно-імпортний термінал по перевалці українських харчових рослинних олій і зернових в Чорноморському регіоні; "Рісойл-південь" - термінал з перевалки олії в Південному; "Роздільнянський елеватор" (Одеська область); "Морський технічний центр" - спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.