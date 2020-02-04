Суд заблокував передачу в концесію порту "Херсон"
Копію відповідної ухвали суду оприлюднено на сайті журналу "Порти України".
"Зупинити дію наказу від 21 січня 2020 року № 16 "Про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг у морському порту Херсон, включаючи майно ДП "Херсонський морський торговельний порт", майно ДП "Адміністрація морських портів України", а також об'єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору" до вступу рішення суду в законну силу по даній справі", — сказано в ухвалі суду.
Мінінфраструктури та створеній Міністерством концесійній комісії та робочій групі заборонено робити будь-які дії, спрямовані на завершення концесійного конкурсу.
Ініціатором позову є ТОВ "Спеціальна компанія Морський порт Херсон" (консорціум ТОВ Аскет-Шиппінг (40%) і ТОВ Глобал Грейн (60%)). Компанія звернулася до суду з вимогою визнати прoтиправним і скасувати наказ Міністерства інфраструктури від 17 січня 2020 року №10 "Про відхилення претендента від участі у кoнцесійному кoнкурсі".
Як повідомляв Укрінформ, 21 січня 2020 року Мінінфраструктури ухвалило рішення надати майновий комплекс Херсонського морського торговельного порту в концесію компанії "Рісоіл-Херсон".
Про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон" Міністерство інфраструктури оголосило у вересні минулого року. У жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах.
Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" розташоване у місті Херсон та умовно належить до категорії "малих" морських портів. Є державною стивідорною компанією, що здійснює операційну діяльність в акваторії Херсонського порту, зокрема вантажопереробку всіх видів експортно-імпортних, транзитних і каботажних вантажів, крім наливних. Основні вантажі: зернові, харчові, будівельні матеріали та генеральні вантажі.
Херсонський порт є ключовим морським портом на річці Дніпро, має під’їзні автодороги та залізничне сполучення.
Концесія державних об’єктів передбачає їхню передачу у довгострокове управління приватним компаніям, при цьому такі об’єкти залишаються у власності держави.
У грудні стало відомо, що за перемогу в концесійному конкурсі щодо морського порту «Херсон» змагаються чотири компанії, з них дві міжнародні - турецька компанія Busserk Liman і компанія-консорціум "Рісоіл-Херсон" (Грузія - Швейцарія) і дві українські - Укрморпорт та "Спеціальна компанія Морський порт Херсон".
ТОВ "Рісоіл-Херсон" представляє консорціум у складі ТОВ "ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС"- 60%, що входить до групи компаній Georgian industrial Group, та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія) - 40%.
Georgian industrial Group є однією з найбільших промислових груп Грузії. GIG працює у різних сферах діяльності з фокусом на енергетичному секторі (виробництво та торгівля електроенергією, заправка та торгівля природним газом). GIG також займається комерційною нерухомістю, будівельними матеріалами та металовиробництвом.
Група агропромислових компаній RISOIL заснована в Женеві, Швейцарія. RISOIL S.A. представлена в Україні компаніями: Risoil Terminal - найбільший універсальний експортно-імпортний термінал по перевалці українських харчових рослинних олій і зернових в Чорноморському регіоні; "Рісойл-південь" - термінал з перевалки олії в Південному; "Роздільнянський елеватор" (Одеська область); "Морський технічний центр" - спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.