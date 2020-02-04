У Вінниці розпочався українсько-киргизький бізнес-форум з легкої промисловості

У Вінниці 4 лютого розпочався українсько-киргизький галузевий бізнес-форум з легкої промисловості.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив президент Вінницької торгово-промислової палати Олександр Дідик.

«Сьогодні у нас проводиться киргизько-український галузевий бізнес-форум з легкої промисловості», - сказав Дідик.

Форум проводиться у рамках візиту киргизької бізнесової делегації, яка перебуватиме в Україні з 3 по 5 лютого. За словами президента Вінницької ТПП, учасникам форуму представлять інформацію про найбільш перспективні проєкти легкої промисловості у Киргизстані та Україні, запуск яких може стати успішним початком двостороннього партнерства у виході на перспективні ринки Азії та Європи. Також учасники заходу обговорять подальші плани співпраці між асоціаціями і бізнес спільнотами галузі.

Зокрема, під час бізнес-форуму планується підписання Меморандуму про співпрацю між Бізнес-асоціацією ЖІА Республіки Киргизстан і Українською Асоціацією підприємств легкої промисловості «Укрлегпром», що сприятиме більш тісним двостороннім контактам та реалізації спільних проєктів.

У програмі форуму передбачені майданчики для В2В зустрічей і дискусій. Окрім того, киргизьких гостей запросять відвідати провідні підприємства легкої промисловості Вінниччини та тематичну галузеву виставку в Експоцентрі Вінницької ТПП.