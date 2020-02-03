У групі EastOne Віктора Пінчука спростували продаж газового бізнесу

Міжнародна інвестиційно-консалтингова група EastOne Віктора Пінчука спростовує інформацію щодо продажу газовидобувної компанії Geo Alliance, яка на правах співвласності також належить Пінчуку.

Відповідна заява є у розпорядженні Укрінформа.

"Інформація відносно нібито продажу компанії Geo Alliance... не відповідає дійсності", - наголосила директор з комунікацій EastOne Наталія Вовк.

Вона також зазначила, що згідно з комунікаційною політикою, група публічно сповіщає як про покупки, так і про продаж активів.

Як повідомлялося, 3 лютого інтернет-видання "Економічна правда" опублікувало повідомлення щодо підготовки компанії Geo Alliance до продажу.

Група Geo Alliance займається геологічною розвідкою, дослідно-промисловою розробкою і видобутком природного газу, газового конденсату та нафти в Україні. До групи входять 19 юридичних осіб, найбільшими з яких є ПРАТ "Природні ресурси" і ТОВ "Східний геологічний союз".

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У 2012 році 25% акцій Geo Alliance викупив Vitol Group (Нідерланди) — один з найбільших нафтових трейдерів у світі. А у 2017 році Vitol наростив свою частку в Geo Alliance до 50%.

EastOne забезпечує управлінням активами підконтрольних їй компаній, створює стратегію розвитку компаній, виконує довгострокове бізнес-планування.