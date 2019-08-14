Пінчука викликали на допит в Генпрокуратуру

Українського підприємця, мільярдера та мецената, зятя другого президента України Леоніда Кучми, Віктора Пінчука викликають на допит в Генпрокуратуру на 11:00 27 серпня.

Відповідну повістку оприлюднили на сайті ГПУ.

“Пінчук Віктор Михайлович, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 27 серпня 2019 року об 11 год. 00 хв. до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 322 (тел. 200-71-36) для проведення процесуальних дій за вашою участю, як свідка у кримінальному провадженні № 42016000000002148 від 19.08.2016”, - йдеться у повістці.

За даними ЗМІ допит Пінчука пов'язаний з розслідуванням справи про так звану "чорну бухгалтерю" Партії регіонів.