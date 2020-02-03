У Мін'юсті назвали 2020 роком протидії земельному рейдерству

У Міністерстві юстиції планують цьогоріч посилити боротьбу з тими, хто вчиняє незаконні дії з земельними ділянками.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, інформує пресслужба відомства.

“Якщо в минулому році наша робота була сфокусована на боротьбі з корпоративним рейдерством, з рейдерством нерухомості, то вже в цьому році плануємо посилити боротьбу з тими, хто чинить незаконні дії з земельними ділянками”, – зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, істотне скорочення випадків корпоративного рейдерства та взятий владою курс на впровадження земельної реформи робить актуальним боротьбу з тими, хто чинить незаконні операції з земельними ділянками.

“Швидше за все, що у тих людей, які передали земельні ділянки в оренду на 40 або 50 років, може виникнути бажання змінити умови користування землею після зняття мораторію на продаж. Крім того, скарг, що стосуються земельних питань, стає все більше. Нам буде необхідно сформувати окрему групу, яка буде спеціалізуватися саме на таких питаннях”, – розповів міністр.

Також він повідомив, що зараз на рівні парламенту обговорюється можливість злиття Держкадастру і Реєстру майнових прав на нерухоме майно.