Гончарук: Мін'юст раніше був "лавочкою", яка за гроші допомагала відбирати майно

Міністерство юстиції до приходу нової команди не було тим відомством, що допомагало людям, які потрапили у скрутне становище. Але тепер усе змінилося.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" 24 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"П'ять місяців тому ми змінили команду у Міністерстві юстиції. А до того це Міністерство було "лавочкою", де у людей за гроші забирали майно, квартири переписували, у реєстрі записи виправляли. Ви мали квартиру, а могли прокинутися, а вона вам вже належить, і правду ви могли не знайти. Як правило, не знаходили. Зараз цього немає", - сказав Гончарук.

За його словами, нині люди, які потрапили у біду, можуть цілодобово звертатися за допомогою до Мін’юсту, і вони знають, що їхні права відновлюють.

"Я вам скажу більше, кожен нотаріус, кожен державний реєстратор, який дозволяє ще за хабарі такі вибрики, одразу відключається від державного реєстру. І так буде тривати доти, доки останній покидьок не позбавиться повноважень", - запевнив глава уряду.