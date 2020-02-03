У Раді на Годині запитань до уряду виступить Оржель

У Верховній Раді під час Години запитань до уряду у п'ятницю, 7 лютого, виступить міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Так вирішили представники депутатських фракцій і груп під час засідання Погоджувальної ради парламенту в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що все ж таки тарифне питання більш ніж актуальне сьогодні - і для роз'яснення, і для нашого розуміння, і перш за все для того, щоб донести позицію та пояснити позицію нашим співгромадянам. Тому якщо ви не заперечуєте, пропоную зупинитися на міністрі з питань енергетики та екології", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він також додав, що під час Години запитань до уряду в п'ятницю також передбачений 20-хвилинний виступ Прем'єр-міністра Олексія Гончарука.