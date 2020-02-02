Суми у платіжках менші завдяки рішенню уряду і теплій зимі - Прем'єр

Українці отримали платіжки за грудень із значно меншими сумами, тому що уряд заради цього зробив чимало кроків, та й тепла зима цьому сприяла.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив у прямому ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз за грудень всі отримали платіжки і побачили: так, є перешкоди на місцях, хтось впорався краще, хтось гірше, але загалом, якщо порівняти зима до зими, то люди заплатили набагато менше. І не лише тому, що зима тепла. Там багато причин, бо від теплої зими насправді залежить обсяг споживання - у цьому плані так, але в тому числі й через те, що ми в уряді прийняли рішення про те, щоб на місцях могли зробити знижку відносно тарифу, бо він був розрахований ще в цінах, які діяли у минулому опалювальному сезоні", - наголосив Гончарук.

За його словами, ціна на газ має формуватися у прозорих умовах, адже коли у ці питання втручаються політики, з'являється корупція.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр неодноразово заявляв про те, що загалом 143 підприємства у 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу, проте уряд продовжує працювати з обласними держадміністраціями, щоб суми у платіжках за січень також були меншими.