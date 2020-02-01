Хабар за посаду директора ОПЗ: трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжні заходи трьом особам, підозрюваним у дачі неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.

"Двом особам обрано цілодобовий домашній арешт із покладенням обов’язків, третю особу взято під варту із альтернативою внесення застави у розмірі 12 612 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, вони пропонували 5 млн доларів голові ФДМУ за призначення певної людини на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі.

Вказаних осіб співробітники правоохоронних органів затримали одразу після надання першої частини неправомірної вигоди у сумі 50 тисяч доларів США. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 29 січня затримали трьох осіб під час передачі хабаря голові Фонду держмайна в обмін на призначення на посаду директора ОПЗ "наперед визначеної особи".

Як встановило слідство, підозрювані запропонували голові ФДМУ 5 млн доларів і планували давати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у 50 тис. доларів їх затримали.