Україна торік отримала $2,5 мільярда прямих іноземних інвестицій

У 2019 році приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну становив 2,5 млрд дол. США.

Про це під час брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо темпів зростання прямих іноземних інвестицій за підсумками року, вони склали 2,5 млрд дол", - сказав Сологуб.

Він зазначив, що наразі в Україні спостерігається позитивна тенденція до інвестицій, яка прослідковується як через приріст ПІІ, так і по скороченню відпливу дивідентів.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив 2,4 млрд дол. США, більше половини яких були спрямовані у реальний сектор економіки.