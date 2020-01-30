Під Києвом побудують три транспортні розв’язки

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) оголосило тендер на будівництво транспортних розв’язок на автомобільних дорогах М-05 Київ – Одеса та М-06 Київ – Чоп.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

“Укравтодор оголосив закупівлю робіт з будівництва транспортних розв’язок на автомобільних дорогах М-05 Київ – Одеса км 15 + 390, км 21 + 847 та М-06 Київ – Чоп км 21 + 767”, - йдеться у повідомленні.

Зазначені роботи передбачені в рамках реалізації проєкту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і Європейського банку реконструкції та розвитку ( ЄБРР).

Таким чином процедура закупівлі відбуватиметься відповідно до принципів і правил закупівлі товарів, робіт і послуг ЄБРР.

“Будівництво вказаних транспортних розв’язок забезпечить розвантаження транспортних вузлів на зазначених міжнародних автомобільних дорогах, а також поліпшить безпеку руху в місцях концентрації транспорту на підходах до міста Києва, що, в цілому, позитивно вплине на розвиток дорожньої інфраструктури”, - зазначають в Укравтодорі.

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Реалізація проєкту “Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва” за рахунок кредитних коштів від ЄІБ та ЄБРР розпочалась у 2011 р.

Проєктом передбачена реконструкція п’яти автомобільних доріг: М-01(Київ – Нові Яриловичі), М-05 (Київ – Одеса), М06 (Київ – Чоп (км 441 – км 128), (км 152 – км 14 на ділянці Житомир - Київ), М-07 (Київ – Ковель – Ягодин), Н-01 (Київ – Знам’янка) та Р02 (Київ – Іванків – Овруч) на підходах до Києва. Проєкт має завершитися у 2021 році.

Траса М 05 — це автомобільний шлях міжнародного значення, який проходить територією Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей і є частиною європейського транспортного коридору №9. Загальна довжина траси разом з обходом міста Одеси — 537,2 км.

Автодорога М 06— це автомобільний шлях міжнародного значення, який проходить територією Київської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Закарпатської областей і є частиною європейських транспортних коридорів №3 та №5. Загальна довжина траси разом з під’їздами до міст — 888,8 км.