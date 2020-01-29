В Україні створять Офіс контролю викидів у повітря

Кабінет міністрів ухвалив рішення створити Офіс контролю викидів у повітря. Ця установа збиратиме інформацію та здійснюватиме екологічний контроль у найскладніших промислових регіонах України.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Тelegram.

"Рішення Уряду дозволить створити «Офіс контролю викидів у повітря» у Кривому Розі...«Офіс контролю викидів у повітря» збиратиме інформацію та здійснюватиме екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах України", - написав він.

Гончарук додав, що держава контролюватиме рівень забруднення повітря та викидів в атмосферу і створення такого Офісу — це лише перший крок на шляху до реформи екологічного контролю.

"Спеціалісти та співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати та скеровувати перевірки найбільших підприємств, що здійснюють викиди в атмосферу", - зауважив Гончарук.

Глава уряду уточнив, що для максимальної ефективності Офіс працюватиме безпосередньо в Кривому Розі — у місті, де це питання є найгострішим.

Він також нагадав, що у 2018-му році Україна посіла 109 місце серед 180 країн світу за показниками захисту довкілля у розрізі впливу на здоров’я населення та захисту екосистем, за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я.