Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Експобанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 27 січня 2020 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ "КБ "Експобанк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"27 січня 2020 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "КБ "Експобанк" було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи... У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 27 січня 2020 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ "КБ "Експобанк", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками АТ "КБ "Експобанк" отримано 295,75 млн грн, що становить 98,9% від загальної гарантованої суми.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 22 січня 2015 року прийняв рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії АТ "КБ "Експобанк".