Фонд гарантування завершив ліквідацію банку "Демарк"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ "Банк "Демарк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідно до статті 53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 23 січня 2020 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ "Банк "Демарк", як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування 10 січня 2020 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Банк "Демарк". У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками банку отримано 993,6 млн грн, що становить 99,4% від загальної гарантованої суми.

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Як відомо, у січні 2015 року Національний банк України прийняв рішення ліквідувати ПАТ "Банк "Демарк".