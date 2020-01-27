Зеленський уповноважив Маркарову підписати листи про зміни до фінансових угод з ЄІБ

Президент України Володимир Зеленський уповноважив міністра фінансів Оксану Маркарову підписати листи про зміни до фінансових угод з Європейським інвестиційним банком.

Відповідне розпорядження №37/2020-рп опубліковане на сайті глави держави

“Уповноважити Міністра фінансів України Маркарову Оксану Сергіївну на підписання Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди «Європейські дороги України ІІ (Проєкт покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м.Києва)» між Україною та Європейським інвестиційним банком”, - зазначається в документі.

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Крім того, Президент розпорядженням №38/2020-рп уповноважив Маркарову на підписання листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком по проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».