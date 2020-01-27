Сезон дорожніх робіт має початися 1 березня - Гончарук

Комплексне дорожнє будівництво стартує в Україні 1 березня.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав на презентації планів роботи Укравтодору “Дороги UA 2020”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я хочу звернутися до усіх органів державної влади. У нас завдання задеклароване - із 1 березня має розпочатися масштабне будівництво. Тобто, настільки швидко, наскільки погода нам дозволить, ми маємо вийти і будувати”, - наголосив Гончарук.

Він закликав усіх готуватися до максимально раннього початку сезону дорожніх робіт. “Ми з боку органів державної влади спробуємо усі процедури, тендери, папірці, проєкти завершити до цього моменту. Звичайно, не по всіх об'єктах, тому що там є певна логіка, але по достатній кількості, для того щоб завантажити усі наявні потужності”, - заявив глава уряду.

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Презентація планів роботи Укравтодору «Дороги UA 2020» у Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

За його словами, в уряді запланували у 2020 році відремонтувати та побудувати не менше 4 тис. кілометрів доріг місцевого та державного значення. Для цього в Дорожньому фонді тільки на цей рік закладено понад 66 млрд грн. “Мова не по ямковий, а про якісний ремонт та будівництво”, - підкреслив Прем'єр-міністр.

Гончарук наголосив на тому, що якісні дороги Україні необхідні, адже без них не може бути стрімкого економічного зростання, бо логістика впливає на багато речей у сучасному світі. ”Чим швидше ми побудуємо хороші дороги, тим швидше буде зростати наша економіка, тим швидше ми зможемо собі дозолити підвищувати соціальні стандарти. Дороги - це ще й робочі місця, податки”, - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня Кабінет міністрів затвердив Дорожню стратегію на 2020 рік, відповідно до якої в Україні буде запроваджене комплексне дорожнє будівництво.