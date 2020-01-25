Укравтодор може випустити єврооблігації у 2020 році

Зокрема, Кубраков нагадав, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала за два важливі для Укравтодору законопроекти, внісши зміни до бюджетного кодексу і у бюджет на 2020 рік.

"Ці законопроекти дають можливість залучати на зовнішніх ринках додаткове фінансування. Ми розглядаємо різні варіанти. Один з них - випуск єврооблігацій. Ми ще консультуватимосяся з Мінфіном, коли і як нам краще це зробити. Але поки що плануємо в кінці першого півріччя", - зазначив глава Укравтодору.

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Як відомо, 16 січня Верховна Рада України прийняла законопроекти №2661 і №2660, які дозволять залучити додаткові позабюджетні 20 млрд грн на ремонт доріг у 2020 році.