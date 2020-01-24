В Україні стали відкритими дані про координати земельних ділянок

Інформація про межі земельних ділянок (координати поворотних точок) із 2 січня 2020 року перебуває у відкритому доступі для інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів, оцінювачів за експертною грошовою оцінкою та органів місцевого самоврядування.

Про це розповів Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Денис Башлик, повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

“Від 2 січня платити за координати поворотних точок не потрібно, адже ця інформація перебуває у відкритому доступі для інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів, оцінювачів за експертною грошовою оцінкою та органів місцевого самоврядування. Вже є перші результати: з моменту запуску функціоналу дані про координати знадобилися для 30 600 ділянок”, - сказав Башлик.

За його словами планується ініціювати зміни в законодавстві, аби зробити дані про координати земельних ділянок доступними і за межами професійної спільноти.

Як відомо, координати поворотних точок — це базовий параметр для визначення місця розташування земельної ділянки. Таких координат може бути від трьох (для трикутної ділянки) до декількох десятків (для ділянки складної форми). Чинними нормативно-правовими актами передбачено, що межа земельної ділянки закріплюється саме у поворотних точках. При будь-яких змінах (поділ, об'єднання) необхідно заново отримувати координати меж земельної ділянки. До 2 січня 2020 року доступ до інформації про координати поворотних точок мали лише державні кадастрові реєстратори.