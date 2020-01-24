В Україні оголосили конкурс на посаду голови Адміністрації морських портів

Міністерство інфраструктури оголошує відкритий відбір на посаду голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Згідно з статутом державного підприємства "Адміністрація морських портів України" та рішення Наглядової ради від 17 січня 2020 року, оголошується відбір кандидатур на посаду голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України"", - йдеться у повідомленні.

ДП «АМПУ» — одне з найбільших державних підприємств, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України.

АМПУ створена в 2013 році в результаті реформи морської галузі України для управління державним майном в морських портах країни і його ефективного використання, створення механізмів для залучення інвестицій в портову інфраструктуру для її розвитку і стабільної роботи бізнесу. АМПУ входить в сферу управління Міністерства інфраструктури України і об'єднує українські морські порти та інші інфраструктурні елементи, одночасно сприяючи розвитку і конкурентоспроможності кожного з них.

Місія ДП «АМПУ» — сприяння розвитку морської транспортної інфраструктури України та підвищення конкурентоспроможності морських портів України в Чорноморсько-Азовському басейні шляхом забезпечення створення сприятливих умов для здійснення господарської діяльності морських терміналів, а також підприємств, основна продукція та/або сировина яких є об’єктом експортно-імпортних операцій та обслуговується як вантаж у морських портах.