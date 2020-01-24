Енергетичні сертифікати в Україні торік отримали понад 1360 будівель

Станом на кінець 2019 року енергоаудитори видали більше 1360 енергетичних сертифікатів.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Держенергоефективності.

"Станом на кінець 2019 р. енергоаудитори видали більше 1360 енергетичних сертифікатів.Зокрема, сертифікацію вже пройшли: 430 житлових будинків; понад 330 громадських будівель; 254 навчальних заклади (школи, університети та ін.); більше 210 медичних закладів; понад 70 дитячих садочків; більше 40 підприємств торгівлі; 7 готелів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попит на сертифікацію енергоефективності будівель в Україні постійно зростає. Наприклад, у лютому минулого року енергоаудитори подали до бази Держенергоефективності лише 14 сертифікатів, а у листопаді – більше 200, у грудні – рекордні 376.

Найбільше енергетичних сертифікатів видано у Львівській, Рівненській та Полтавській областях.

Для забезпечення сертифікації в країні ще у липні 2018 року Держенергоефективності із закладами вищої освіти започаткувало співпрацю, щоб запровадити навчальні програми та атестацію для енергоаудиторів. У результаті 30 закладів вищої освіти готують фахівців у цій сфері.

Завдяки сертифікації визначається: клас енергоефективності будівлі; рекомендації щодо термомодернізації будівлі, щоб підвищити її енергоефективність, забезпечити комфортні умови перебування та зменшити витрати на комунальні рахунки.