Проєкт «Мережі енергоменеджерів» стартує у трьох областях

Асоціація міст України за підтримки Уряду Німеччини розпочинає новий всеукраїнський проєкт із розбудови мереж енергоменеджерів, що направлений на зниження енергоспоживання громадами усіх рівнів.

Про це стало відомо на першій установчій зустріч мережі енергоменеджерів Дніпропетровської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мета проєкту - зменшити споживання енергоносіїв у комунальній сфері. Мережа енергоменеджерів передбачає об’єднання фахівців органів місцевого самоврядування, відповідальних за впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження. Сенс полягає в тому, щоб громади-члени мережі домовилися додатково провести енергоаудити щонайменше трьох своїх комунальних установ», - пояснив прессекретар проєкту Сергій Лавський.

За словами технічного експерта з енергоефективності Юлії Сабатюк, кошти, які мають йти на розвиток інфраструктури громад, часто витрачаються на оплату енергоносіїв.

«Якщо залишити все як є, то нас очікує зростання вартості енергоносіїв, збільшення видатків із бюджету на оплату енергоресурсів, зростання кількості аварійних будівель та зношеного обладнання. Якщо ж ми почнемо діяти, то отримаємо скорочення витрат на оплату енергоносіїв, вивільнення додаткового фінансового ресурсу в бюджетах громад, можливість залучення інвестицій в громадотворення, а також комфортні умови у бюджетних закладах», - зазначила вона.

Відібрані на конкурсних засадах міста та ОТГ, підписуючи на першій установчій зустрічі Меморандум про спільні наміри, стають офіційними членами мережі та регулярно (3-4 рази на рік) зустрічаються й обмінюються власним практичним досвідом та професійними знаннями щодо впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження у своїх муніципалітетах. Як показує закордонний досвід, завдяки таким регулярним зустрічам ефективність впровадження заходів з енергоефективності підвищується в 2 рази.

На Дніпропетровщині декларацію про подальшу співпрацю у сфері енергоощадних та енергоефективних технологій, а також захисту довкілля за рахунок зменшення викидів парникових газів підписали представники 17 міст-членів мережі енергоменеджерів.

Світлана Калініна, головний спеціаліст з питань енергомоніторингу відділу з економічних питань Павлоградської міської ради, учасниця мережі енергоменеджерів наголосила, що міська рада приєдналася до проєкту «Угода мерів» у 2014 році та затвердила план дій сталого енергетичного розвитку.

«У 2017 році впровадили енергомоніторинг в бюджетних закладах міста, а це 60 установ. Спочатку це був звичайний звіт у форматі Excel. З минулого року використовуємо спеціальний програмний продукт АІС «Енергосервіс». Є переваги, але є і недоліки цього продукту. Хотілося б, щоб була більш автоматизована система енергомоніторингу, зараз показники знімаються і вносяться у систему вручну», - зауважила вона.

В Україні 78 тис. установ, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів: як державного, так і місцевих рівнів. Витрати енергоресурсів на опалення бюджетних установ в Україні у 2-3 рази вищі, ніж у країнах ЄС на ці ж потреби. З метою зменшення споживання енергоносіїв у комунальній сфері Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» за підтримки Уряду ФРН виступила з ініціативою створення мереж енергоменеджерів. Мережа енергоменеджерів передбачає об’єднання фахівців органів місцевого самоврядування, відповідальних за впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження.