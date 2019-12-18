Біоенергетика - один із шляхів до енергонезалежності України
Організатори: Леонід Мележик - президент ГК MGI, директор ТОВ "Енергетична верба; ГО "Спільна перемога".
Учасники:
Кабінет міністрів України:
головний спеціаліст Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів - Олексій Цибульник;
Міністерство молоді та спорту:
радник міністра Міністерства молоді та спорту - Володимир Бульба;
Міністерство інфраструктури України: Державний експерт з питань інвестицій Директорат стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства інфраструктури України - Юрій Грисюк;
"Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна":
завідувач відділу екології та земляного полотна ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" - Наталія Харитонова;
"Біоенергетична асоціація України":
голова правління "Біоенергетичної асоціації України", к. т. наук - Георгій Гелетуха;
Національний університет біоресурсів і природокористування України:
завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП України, професор - Віктор Маурер;
Група компаній ALLINFOODY:
засновник групи компаній ALLINFOODY - Андрій Горгійчук;
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України:
директор Департаменту відновлювальних джерел енергії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України - Юрій Шафаренко; начальник відділу супроводу НПД ВЕ Департаменту відновлювальних джерел енергії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України - Юлія Кривша;
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України:
завідуючий відділом технологій вирощування біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України - Олександр Ганженко;
Державне агентство автомобільних доріг України:
начальник управління експлуатації доріг Державне агентство автомобільних доріг України - Олег Федоренко;
Міністерство енергетики та захисту довкілля України:
головний спеціаліст відділу охорони рослинного світу Управління біоресурсів та біобезпеки Департаменту охорони природних ресурсів, екомережі та безпеки - Анна Боклан;
Служба автомобільних доріг у м. Вінниця:
заступник начальника з фінансово-економічних питань служби автомобільних доріг у м. Вінниця - Юрій Штейко;
Теми до обговорення:
Як українцям платити за тепло на 20 % менше?
Лісозахисні смуги вздовж доріг: можливість додаткового заробітку.
Вирощування енергетичних рослин в Україні: додатковий прибуток.
Підсумкові матеріали:
Відео з круглого столу:
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