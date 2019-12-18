18 грудня, 11:30 - Біоенергетика - один із шляхів до енергонезалежності України

Організатори: Леонід Мележик - президент ГК MGI, директор ТОВ "Енергетична верба; ГО "Спільна перемога".

Учасники:

Кабінет міністрів України:

головний спеціаліст Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів - Олексій Цибульник;

Міністерство молоді та спорту:

радник міністра Міністерства молоді та спорту - Володимир Бульба;

Міністерство інфраструктури України: Державний експерт з питань інвестицій Директорат стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства інфраструктури України - Юрій Грисюк;

"Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна":

завідувач відділу екології та земляного полотна ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" - Наталія Харитонова;

"Біоенергетична асоціація України":

голова правління "Біоенергетичної асоціації України", к. т. наук - Георгій Гелетуха;

Національний університет біоресурсів і природокористування України:

завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП України, професор - Віктор Маурер;

Група компаній ALLINFOODY:

засновник групи компаній ALLINFOODY - Андрій Горгійчук;

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України:

директор Департаменту відновлювальних джерел енергії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України - Юрій Шафаренко; начальник відділу супроводу НПД ВЕ Департаменту відновлювальних джерел енергії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України - Юлія Кривша;

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України:

завідуючий відділом технологій вирощування біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України - Олександр Ганженко;

Державне агентство автомобільних доріг України:

начальник управління експлуатації доріг Державне агентство автомобільних доріг України - Олег Федоренко;

Міністерство енергетики та захисту довкілля України:

головний спеціаліст відділу охорони рослинного світу Управління біоресурсів та біобезпеки Департаменту охорони природних ресурсів, екомережі та безпеки - Анна Боклан;

Служба автомобільних доріг у м. Вінниця:

заступник начальника з фінансово-економічних питань служби автомобільних доріг у м. Вінниця - Юрій Штейко;

Теми до обговорення:

Як українцям платити за тепло на 20 % менше?

Лісозахисні смуги вздовж доріг: можливість додаткового заробітку.

Вирощування енергетичних рослин в Україні: додатковий прибуток.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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