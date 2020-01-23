Укртрансгаз отримав нового гендиректора

НАК "Нафтогаз України" як одноосібний акціонер АТ "Укртрансгаз" ухвалив рішення про затвердження нового статуту товариства, який передбачає структурні зміни в компанії.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

"Повноваження членів правління "Укртрансгазу" припинено, натомість генеральним директором компанії призначено Сергія Олексієнка, який з березня 2019 року тимчасово виконував обов’язки президента товариства", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, в Укртрансгазі колегіальний виконавчий орган (правління товариства) замінили на одноосібний орган управління.

"Зміни є частиною процесу трансформації групи Нафтогаз, що має підвищити ефективність, посилити персональну відповідальність та прозорість у прийнятті рішень", - пояснили у компанії.

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Олексієнко був призначений до складу правління "Укртрансгазу" у березні 2017 року. Раніше він працював на посаді радника голови правління та уповноваженого з перспективних проєктів в НАК "Нафтогаз України". До приходу в НАК займав низку керівних позицій у компаніях, що займаються інвестиційною та банківською діяльністю.

За наказом Міністерства фінансів України, Олексієнко С.О. (за сумісництвом) є членом Наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк".

Фото: Укртрансгаз