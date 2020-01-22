Наглядова рада оновила склад правління Нафтогазу

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 20 січня оновила склад правління компанії.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

До складу правління увійшли: директор з юридичних питань Нафтогазу Ярослав Теклюк, фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл та виконавчий директор з трансформації групи Нафтогаз Отто Ватерландер.

Натомість, наглядова рада припинила повноваження членів правління компанії — Юрія Колбушкіна та генерального директора АТ «Укртранснафта» Миколи Гавриленка.

Таким чином, до складу правління Нафтогазу наразі входять п’ять осіб: голова правління Андрій Коболєв, перший заступник голови правління Сергій Перелома, члени правління – Ярослав Теклюк, Петер ван Дріл та Отто Ватерландер.

"Рішення наглядової ради є важливим кроком на шляху до трансформації: тепер повноваження відповідатимуть обов’язкам керівників. Рішення прийматимуться у більш прозорий спосіб, а керівники стануть більш підзвітними", — зазначив Андрій Коболєв.

Зокрема, правління буде розглядати питання на рівні групи, які потребують обов’язкового рішення правління відповідно до статуту. А більшість операційних рішень у структурі групи Нафтогаз ухвалюватимуть керівники дивізіонів та директори групи за напрямами.

Нафтогаз як єдиний акціонер також оновив статути АТ «Укртрансгаз», АТ «Укргазидобування», АТ «Укртранснафта», АТ «Укрспецтрансгаз», АТ ДАТ «Чорноморнафтогаз»: колегіальні виконавчі органи (правління і дирекції) заміняються на одноосібні органи управління.