Наглядова рада оновила склад правління Нафтогазу

Наглядова рада оновила склад правління Нафтогазу

Укрінформ
Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 20 січня оновила склад правління компанії.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

До складу правління увійшли: директор з юридичних питань Нафтогазу Ярослав Теклюк, фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл та виконавчий директор з трансформації групи Нафтогаз Отто Ватерландер.

Натомість, наглядова рада припинила повноваження членів правління компанії — Юрія Колбушкіна та генерального директора АТ «Укртранснафта» Миколи Гавриленка.

Таким чином, до складу правління Нафтогазу наразі входять п’ять осіб: голова правління Андрій Коболєв, перший заступник голови правління Сергій Перелома, члени правління – Ярослав Теклюк, Петер ван Дріл та Отто Ватерландер.

"Рішення наглядової ради є важливим кроком на шляху до трансформації: тепер повноваження відповідатимуть обов’язкам керівників. Рішення прийматимуться у більш прозорий спосіб, а керівники стануть більш підзвітними", — зазначив Андрій Коболєв.

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Зокрема, правління буде розглядати питання на рівні групи, які потребують обов’язкового рішення правління відповідно до статуту. А більшість операційних рішень у структурі групи Нафтогаз ухвалюватимуть керівники дивізіонів та директори групи за напрямами.

Нафтогаз як єдиний акціонер також оновив статути АТ «Укртрансгаз», АТ «Укргазидобування», АТ «Укртранснафта», АТ «Укрспецтрансгаз», АТ ДАТ «Чорноморнафтогаз»: колегіальні виконавчі органи (правління і дирекції) заміняються на одноосібні органи управління.

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