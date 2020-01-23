Україні потрібен новий закон про забезпечення епідемічного благополуччя - експерти

Закон про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення потребує удосконалення, тому фахівцями було розроблено сучасну систему епідеміологічного нагляду в країні.

Таку думку під час круглого столу на тему: "Епідемічна небезпека: чи захищені українці?" в Укрінформі висловив старший науковий співробітник Державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", д.мед.н., професор Віктор Марієвський.

"Закон про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, ясна річ, повинен бути удосконалений, переглянутий. Змінилася соціально-економічна, політична ситуація, змінилися підходи, змінилися і наукові здобутки. І тому ми вважаємо, що на сьогоднішній день обов'язково треба прийняти новий закон", - сказав Марієвський.

За його словами, фахівцями було розроблено сучасну систему епідемілогічного нагляду в країні.

"Вона абсолютно чітко структурована, вона економічно обґрунтована, має наукове підґрунтя. Нам потрібно зробити все, щоб привернути увагу і високих посадовців, і особисто Президента держави до того проєкту закону, який був розроблений фахівцями і знаходиться в Офісі президента", - наголосив науковець.

Почесний голова ГО “Інститут громадського здоров’я”, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім.О.М.Марзєєва НАМН України», к.мед.н. Святослав Протас зазначив, що на сьогоднішній день відсутня в державі посадова особа, яка відповідальна за епідемічну ситуацію.

"У державі до цього часу немає епідемічного фонду, тому що в бюджеті 2020 року розмір епідемічного фонду закладено на рівні 160 тисяч гривень, при потребі щорічній щонайменше 100 мільйонів гривень для того, щоб оперативно можна було реагувати на такі виклики, які ми маємо сьогодні, оперативно закуповувати сироватки, вакцини. Міністерство охорони здоров'я на фоні зазначених ризиків публікує проєкт рішення уряду про децентралізацію функцій епідемілогічного нагляду, а фактично це є дезінтеграція цієї функції. Оскільки внаслідок реалізації такого рішення кількість працівників, лікарів-профілактиків, лікарів-епідеміологів планується зменшити з 15 тисяч до 1,5 тисячі осіб. Крім того, пропонується передати питання епідемічного нагляду та розслідувань на гілку сімейної медицини, яка крім цього навантажена", - сказав Протас.

Учасники круглого столу оприлюднили лист-звернення до Президента України з проєктами змін до законів щодо забезпечення епідемілогічного нагляду.