Спалах пташиного грипу: українцям радять не купувати з рук курятину та яйця

Українців закликають не купувати курятину та яйця у місцях стихійної торгівлі з огляду на спалах пташиного грипу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“Під час спалахів пташиного грипу не рекомендовано купувати продукти птахівництва, а саме тушки птахів та яйця, у місцях стихійної торгівлі. Ці продукти потрібно купувати тільки на офіційних ринках, у магазинах і офіційній торговій мережі. Також м'ясо птиці не варто вживати без попередньої термічної обробки”, - наголосили у Держспоживслужбі.

Зазначається, що начальник Управління здоров'я та благополуччя тварин Держспоживслужби Микола Сонько пояснив, що пташиний грип відноситься до транскордонних захворювань, які неможливо зупинити на кордоні, адже основним фактором поширення є інфіковані дикі перелітні птахи.

“Під час спалаху пташиного грипу серед птахів існує можливий ризик і для людей внаслідок безпосередніх чи близьких контактів з інфікованими птахами. Однак наразі немає зареєстрованих випадків, щоб джерелом захворювання людей на пташиний грип було пташине м'ясо чи яйця, але аби убезпечити себе від негативних наслідків, слід утриматися від купівлі м'яса птиці у місцях стихійної торгівлі”, - зазначив Сонько.

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За інформацією пресслужби відомства, 8 січня 2020 року на промисловому підприємстві “Хутір”, що на Вінниччині, було зареєстровано загибель птиці. Лабораторні дослідження встановили діагноз “грип птиці” типу А, субтипу H 5. Наразі продовжуються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці. Проведено засідання Державної надзвичайно протиепізоотичної комісії при Немирівській районній державній адміністрації, напрацьовано пропозиції щодо доцільності проведення позапланових заходів державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) щодо суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з вирощуванням, утримання, реалізацією живої птиці.