Гончарук обговорив з президентом ЄБРР перспективи залучення інвестицій

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Давосі провів зустріч з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті, на якій обговорено перспективи залучення інвестицій в українську економіку у 2020 році.

Про це глава українського уряду написав у Telegram-каналі.

"Провів зустріч із президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті. Подякував за активну підтримку великих українських проєктів", - зазначив Гончарук.

Він нагадав, що загалом 2019 рік був рекордним за обсягом інвестицій ЄБРР в Україну. Загальна сума інвестицій становила 1,1 млрд євро. "Домовилися, що в 2020-му році маємо працювати над перевершенням власного цьогорічного рекорду!" - підкреслив Прем'єр-міністр.

За його словами, Чакрабарті, у свою чергу, позитивно оцінив співпрацю з Україною у 2019 році, відзначивши успішність впроваджуваних реформ та досягнуту макроекономічну стабільність.

Як повідомляв Укрінформ, у дні проведення Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук перебуває з дводенним робочим візитом у Давосі, Швейцарія.

Під час візиту він проводить двосторонні зустрічі із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу.