Гончарук обговорив з президентом ЄБРР перспективи залучення інвестицій
Про це глава українського уряду написав у Telegram-каналі.
"Провів зустріч із президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті. Подякував за активну підтримку великих українських проєктів", - зазначив Гончарук.
Він нагадав, що загалом 2019 рік був рекордним за обсягом інвестицій ЄБРР в Україну. Загальна сума інвестицій становила 1,1 млрд євро. "Домовилися, що в 2020-му році маємо працювати над перевершенням власного цьогорічного рекорду!" - підкреслив Прем'єр-міністр.
За його словами, Чакрабарті, у свою чергу, позитивно оцінив співпрацю з Україною у 2019 році, відзначивши успішність впроваджуваних реформ та досягнуту макроекономічну стабільність.
Як повідомляв Укрінформ, у дні проведення Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук перебуває з дводенним робочим візитом у Давосі, Швейцарія.
Під час візиту він проводить двосторонні зустрічі із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу.