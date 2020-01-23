Гончарук назвав інвесторам "умову", за якої вони будуть в Україні, як вдома

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив іноземних інвесторів, що нині найкращий час для того, щоб вкладати гроші в Україну.

Про це глава уряду заявив під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для того щоб бути успішним в Україні, інвестору потрібно знати лише пару слів – "Слава Україні!" та "Героям слава!". Якщо ви знаєте ці слова, то ви будете почуватися як вдома", - сказав він.

За словами Гончарука, сьогодні – найкращий час інвестувати в Україну, з багатьох причин. "Перша і головна причина: зараз Україна – це найбільш приваблива економіка, що розвивається, для інвестицій. Ми маємо наймолодшого президента, наймолодший уряд та наймолодший парламент – нове покоління у владі у цій країні. Ми трансформуємо країну настільки швидко, наскільки це взагалі можливо. Ми демонополізуємо енергетику та нашу галузь інфраструктури. Ми змінюємо систему освіти та систему охорони здоров'я, залучаючи туди інвестиції та даючи можливість приватним інвесторам працювати на рівні з державними інститутами, часто пострадянськими державними інститутами", - заявив Прем’єр-міністр.