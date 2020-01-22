Проблему з тіньовим обігом землі треба вирішити до того, як запрацює ринок - Разумков

Проблему з тіньовим обігом землі треба вирішити до того, як вступить у силу закон про ринок землі, але для цього необхідно вжити цілий комплекс заходів.

Про це голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сказав в рамках робочої поїздки до Миколаєва 22 січня, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проблема з тіньовим обігом землі дуже важлива і вона характерна не лише для Миколаївській області, а й для усіх регіонів України. Її треба вирішити до того, як вступить у силу закон про ринок землі. Питання виникло не вчора, і за два дні вирішити його не вийде. Потрібен цілий комплекс заходів", - сказав Разумков.

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На його думку, це, зокрема, контроль на місцевому та центральному рівнях і оновлення реєстрів, що зараз і відбувається. Адже не маючи реальної карти, ніхто об’єктивно не може сказати де, скільки, якої землі знаходиться і хто її власник, пояснив Разумков.

За його словами, особливу увагу буде звернуто на державні землі, облік яких, м’яко кажучи, залишає бажати кращого.

Фото: rada.gov.ua