Air France-KLM спростовує інформацію про придбання Malaysia Airlines

Авіакомпанія Air France-KLM не підтверджує інформацію щодо придбання Malaysia Airlines.

Про це повідомляє портал NOS.

“Air France-KLM заперечує, що планує повністю або частково придбати Malaysia Airlines”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіакомпанія Malaysia Airlines стала проблемною після двох авіакатастроф.

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Перша сталася у березні 2014 року. З літаком Boeing 777-200ER, що виконував рейс MH370 з міста Куала-Лумпур (Малайзія) до Пекіна (Китай), було втрачено зв'язок коли він перебував над Південно-Китайським морем. На борту перебувало 12 членів екіпажу та 227 пасажирів. Друга — 17 липня 2014 року: Boeing-777 ", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою територією Донбасу. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу.