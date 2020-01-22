Мінфін залучив 6,3 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 6,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"Міністерство фінансів на аукціоні 21 січня 2020 року запропонувало інвесторам номіновані в гривні державні облігації з терміном обігу 6 місяців, 1 рік та 3 роки. За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 6 315 млн грн (6-місячні ОВДП – 512 млн грн; 1-річні ОВДП – 1 717 млн грн; 3-річні ОВДП – 4 086 млн). При цьому загальний попит перевищив 12 035 млн грн (майже в 2 рази)", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що середньозважена дохідність 3-річних гривневих ОВДП зменшилась на 237 базисних пункти та склала 10,01%. Дохідність 6-місячних паперів склала 10,03% (зменшення на 172 бп), 1-річних – 10,04% (зменшення на 14 бп).

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України 14 січня 2020 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету близько 6 млрд грн.