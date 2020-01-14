Мінфін залучив 6 мільярдів від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України 14 січня 2020 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"На першому в 2020 році аукціоні Міністерство фінансів запропонувало інвесторам номіновані в гривні державні облігації з терміном обігу 3 місяці, 1 рік, 2 та 4 роки. За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 6 003 млн грн (3-місячні ОВДП – 522,9 млн грн; 1-річні ОВДП – 570,3 млн грн; 2-річні ОВДП – 1 694,8 млн; 4-річні ОВДП– 3 215,1 млн). При цьому загальний попит перевищив 25 242 млн грн (майже в 4 рази)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що середньозважена дохідність 4-річних гривневих ОВДП зменшилась на 102 базисних пункти і становила 9,88%.

Дохідність 3-місячних паперів становила 10,73% (зменшення на 105 б.п.), 1-річних – 10,18% (зменшення на 124 б.п.), 2-річних – 10,04% (зменшення на 96 б.п.).

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України 24 грудня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету близько 5,3 млрд грн.