"Електронна акцизна марка": в уряді розробили план боротьби з нелегальним алкоголем

Половина алкоголю в Україні продається нелегально.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив у Facebook

“Зараз в Україні до 50% алкоголю продається "в чорну". Це велика проблема. З одного боку, це загроза здоров'ю українців. З іншого — колосальні збитки для бюджету (5-10 млрд грн на рік) та розсадник корупції”, - зазначив він.

Дубілет наголосив, що в уряді вже розробили план, як "побороти" нелегальний алкоголь.

“Ідея проста. Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними для магазинів пристроями. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише "пікати" у касовий чек, як звичайний товар”, - уточнив Дубілет.

Міністр додав, що нова система буде “активувати” та “деактивувати” акцизні марки, які ліпляться на упаковки з алкоголем, що свідчить, що виробник сплатив податок у бюджет.

Дубілет наголосив, що це дозволить створити простий мобільний додаток (або чат-бот), яким податківці та громадяни зможуть сканувати акцизні марки і перевіряти їх достовірність. Утім, запевнив міністр, навіть без цього додатка система призведе до скорочення чорного ринку.

Як повідомлялося, в уряді планують скасувати близько 40% форм статистичної звітності підприємств.