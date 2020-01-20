Бізнесу спростять взаємодію з військкоматами й податковою — Дубілет

В уряді для бізнесу хочуть зробити автоматичним збір документів для військкоматів.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомляє у Facebook.

“Зараз бізнес повинен повідомляти військкомати про всілякі зміни в даних своїх співробітників. Тут рішення очевидне: зробити автоматичний збір інформації з уже наявних реєстрів і автоматично надсилати ці дані до військкоматів, не відволікаючи бізнес”, - зазначив він.

Дубілет уточнив, що для бізнесу планується спростити збір інформації і для податкової.

“Як відомо, зараз компанії подають по своїх співробітниках звітність у податкову службу. Наша ідея проста: додати в цю звітність пару полів по військовому квитку та вбити таким чином паперові документи”, - додав міністр.

Як повідомлялося, уряд планує скасувати майже 40% форм статистичної звітності підприємств.