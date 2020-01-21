Європейский інвестбанк вважає Україну важливим партнером - директор

Європейський інвестиційний банк (EIB) вважає Україну важливим партнером і продовжуватиме співпрацювати з нею у низці напрямків.

Про це сказав під час панельної дискусії «Україна в Європі: стратегічне економічне партнерство, тепер більше, ніж колись» на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Жан-Крістоф Лалу, генеральний директор EIB, повідомляє Укрінформ.

«З перспективи ЄС, Україна є абсолютно важливим партнером, що виправдовує додаткові зусилля останніх років. У період між 2014 і 2017 ми подвоїли наш ритм інвестування», - заявив Лалу, який також є начальником відділу кредитних операцій банку.

Банк, за словами його керівника, планує ближчими роками позичати по 500-600 млн євро щорічно державному сектору з акцентом на клімат (EIB хоче позиціонувати себе як «кліматичний банк»), тобто в такі сектори, як відновлювана енергетика та енергоефективність. Будуть продовжені інвестиції в муніципальну інфраструктуру, в основному на сході країни, де вже досягнуто «певних успіхів». Також будуть продовжені програми для місцевих малих і середніх підприємств у регіонах у рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Окрім того, разом з іншими міжнародними фінансовими інституціями EIB має намір підтримати «кілька проєктів» на ринку державно-приватного підприємства (PPP), який народжується в Україні.

«Наразі портфоліо бізнесу EIB в Україні становить близько 6 млрд євро фінансування у зобов'язаннях, яких орієнтовно одна третина вже надана», - розповів Лалу.

Зі згаданих 6 млрд 2/3 йдуть у державний сектор (зокрема, інфраструктура та енергетика) та 1/3 – у приватний, у тому числі, банківський.

Лалу зауважив, що банк активно намагається прискорити спрямування грошей, про які вже домовлено кілька років тому. Як проблему для роботи та побажання Україні в цьому контексті він назвав потребу в «добре функціонуючому державному управлінні», брак якого не дозволяє пройти шлях від домовленості про інвестування до власне вкладення грошей.

Банкір пояснив, що, з його точки зору, «дуже малим є інвестування в добре функціонуюче та гарно оплачуване державне управління». При цьому він додав, що це не означає, «що всі мають отримувати нерозумні суми грошей». Фінансист також зауважив, що «в Україні відбувається багато позитивних змін, які не завжди видно ззовні.

Керівник європейського банку нагадав, що в 2021 році в ЄС настає новий 7-річний цикл, коли переглядатимуться інструменти фінансування. Тому зараз важко прогнозувати на ближчі роки цифри на операції за межами ЄС, на які погодяться країни-члени, особливо з урахуванням виходу одного з основних контрибуторів – Великої Британії. Більше ясності може бути до кінця цього року, ймовірно, за президентства в ЄС Німеччини, вважає він.

"Ми інвестуємо в основні фонди близько 60-65 млрд євро щорічно, переважно у вигляді дострокових запозичень. Більшість ми інвестуємо звичайно в рамках ЄС, але також і за його межами. За межами двома основними зонами (фінансового) втручання є Східне партнерство та Південне партнерство. У Східному партнерстві Україна представляє 50% того, що ми робимо", - сказав Лалу.

Він підкреслив, що, якщо з точки зору багатьох геополітичне розташування України є надзвичайно важливим як буферної зони між ЄС і рештою його сусідів, для EIB «Україна насправді, передусім, це – частина родини з точки зору торгів». У Банку Україну бачать як дуже великого торгового партнера. «Ми не бачимо Україну як хаб, з якого можна працювати, просуватися далі, ми бачимо Україну скоріше як частину внутрішнього блоку», - сказав банкір.

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Як повідомлялося, у швейцарському Давосі сьогодні розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який триватиме до 24 січня. Україну на ВЕФ представить Президент Володимир Зеленський, який прибуде до Швейцарії 22 січня. Програмою візиту передбачено його виступ на форумі. Зеленський також планує провести там засідання Національної інвестиційної ради.