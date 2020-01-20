Україна опустилася в рейтингу інноваційних економік Bloomberg

Україна опустилася в рейтингу інноваційних економік Bloomberg

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Укрінформ
У рейтингу інноваційних економік-2020, який склав Bloomberg, Україна опустилася на 3 сходинки в порівнянні з минулим роком.

Про це свідчать результати щорічного дослідження Bloomberg Innovation Index - 2020.

Як зазначається, цього року Україна посіла 56-у позицію з 60, продовживши минулорічне падіння у рейтингу.

Найменше балів Україна отримала за сферу інтенсивної високотехнологічності та за активність патентної діяльності.

Після безперервного шестирічного лідерства Південної Кореї вперше рейтинг очолила Німеччина (88,21 бала). На другій та третій сходинках - Південна Корея (88,16) і Сінгапур (87,01).

У першу десятку також увійшли Швейцарія, Швеція, Ізраїль, Фінляндія, Данія, США і Франція.

Для складання індексу Bloomberg оцінив більш як 200 економік.

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Рейтинг інноваційних економік розраховується на підставі таких показників, як інтенсивність досліджень та розробок, виробництво інноваційних послуг та товарів, продуктивність праці, активність патентна діяльності та ін.

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Індекс також враховує якість освіти та концентрацію високотехнологічних компаній у країні.

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