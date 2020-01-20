Україна опустилася в рейтингу інноваційних економік Bloomberg

У рейтингу інноваційних економік-2020, який склав Bloomberg, Україна опустилася на 3 сходинки в порівнянні з минулим роком.

Про це свідчать результати щорічного дослідження Bloomberg Innovation Index - 2020.

Як зазначається, цього року Україна посіла 56-у позицію з 60, продовживши минулорічне падіння у рейтингу.

Найменше балів Україна отримала за сферу інтенсивної високотехнологічності та за активність патентної діяльності.

Після безперервного шестирічного лідерства Південної Кореї вперше рейтинг очолила Німеччина (88,21 бала). На другій та третій сходинках - Південна Корея (88,16) і Сінгапур (87,01).

У першу десятку також увійшли Швейцарія, Швеція, Ізраїль, Фінляндія, Данія, США і Франція.

Для складання індексу Bloomberg оцінив більш як 200 економік.

Рейтинг інноваційних економік розраховується на підставі таких показників, як інтенсивність досліджень та розробок, виробництво інноваційних послуг та товарів, продуктивність праці, активність патентна діяльності та ін.

Індекс також враховує якість освіти та концентрацію високотехнологічних компаній у країні.