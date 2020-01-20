Статки мільярдерів перевищують доходи 60% населення Землі — Oxfam

Статки мільярдерів перевищують доходи 60% населення Землі — Oxfam

Укрінформ
Статки 2,1 тисячі мільярдерів у світі разом перевищують сукупні статки 60% населення планети.

Про це йдеться у пресрелізі міжнародного об’єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam.

"Статки 2153 мільярдерів перебільшують сукупність статків 4,6 мільярда людей, які становлять 60% людей на планеті", - йдеться у пресрелізі.

В Oxfam додали, що, наприклад, статки 22 найзаможніших людей у світі перебільшують сукупність статків усіх жінок в Африці.

В організації також переконані, що якби один відсоток найбагатших мешканців планети сплачував лише б 0,5 відсотка додаткового податку на багатство протягом наступних десяти років, то це дозволило б створити 117 мільйонів робочих місць у галузях, зокрема, догляду за дітьми, людьми похилого віку, освіти та охорони здоров'я.

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Головний виконавчий директор Oxfam India Амітабх Бехар закликав владу всіх країн вживати активні дії, щоб покласти край високому рівню нерівності між бідними і багатими.

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