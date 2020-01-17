Угода між США та Китаєм не розв'яже проблем світової економіки — МВФ

Перша фаза торговельної угоди між США і Китаєм не усуне невизначеність, яка стримувала зростання світової економіки.

Про це заявила головний виконавчий директор МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє AFP.

"Попереду ще багато роботи, щоб залікувати розрив між двома найбільшими економіками світу", - зазначила вона.

Георгієва зазначила, що оскільки торговельна угода між США і Китаєм є лише тимчасовим рішенням, вплив на інвестиції не буде ліквідовано.

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У МВФ підрахували, що напруженість у світовій торгівлі знизить світове економічне зростання на 0,8% або на 700 млрд доларів. Причому більша частина з цього пов'язана не з тарифами, а з невизначеністю, яка змушує компанії гальмувати інвестиції.

За словами Георгієвої, невизначеність зачіпає не тільки бізнес, але й окремо взятих осіб, особливо з урахуванням зростальної нерівності в багатьох країнах.

"Наприклад, в Британії перші 10 відсотків контролюють майже стільки багатства, скільки нижні 50 відсотків", - сказала вона.

Глава МВФ попередила, що "надмірна нерівність перешкоджає зростанню і ... може розпалити популізм та політичні потрясіння".

Як повідомлялося, при президенті США Дональда Трампа Сполучені Штати кілька разів підвищували мита на китайську продукцію. Китай прийняв заходи, що призвело до загострення "торговельної війни" між двома найбільшими економіками світу.

МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на загострення торговельних відносин між США і Китаєм як на фактор, який негативно впливає на зростання світової економіки.

Проте пізніше представники Китаю і США домовилися про поетапне скасування введених мит. За словами представника Міністерства комерції КНР Гао Фенга, обидві сторони дуже близькі до домовленості з "першої фази" торгової угоди. Президент США стверджує, що підписання торгової угоди з Китаєм "дуже близько".