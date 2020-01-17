Чотири країни можуть зацікавитися сховищами газу в Україні
Укрінформ
Сховищами газу в Україні можуть зацікавитися Польща, Румунія, Угорщина і Молдова.
Про це в Facebook написав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС" України Сергій Макогон.
"Нашим сусідам можуть бути цікаві наші послуги зі зберігання газу, зокрема для Польщі, яка заявила плани розширення власних сховищ газу. Є потреба і у Молдови, Румунії та Угорщини. У нас є значні інфраструктурні можливості, які на даний момент не повністю використовуються", - сказав Макогон.
Від зазначив, що українські сховища газу є найбільшими в Європі, але на даний момент використовуються менш ніж на 50%.
"Розвиток регіонального співробітництва має стати одним із пріоритетів енергетичної політики України на ближайщие роки", - додав Макогон.