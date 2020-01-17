Мінфін оголосив конкурс на посаду голови правління Укрексімбанку

Міністерство фінансів оголошує конкурсний відбір на посаду голови правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Відповідно до рішень Наглядової ради оголошується конкурсний відбір на посаду Голови правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України». Оголошується прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду Голови правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі - Банк)", - ідеться в повідомленні.

Для участі у конкурсному відборі претендент має 31 січня 2020 року надіслати заяву на участь в конкурсі, засвідчену належним чином копію документа, що посвідчує особу, біографічну довідку (резюме) та мотиваційний лист.

Як зазначили у міністерстві, головною діяльністю банку є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, обслуговування експортно-імпортних операцій, кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови, а також зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки та підприємств, що є експортоорієнтованими або проводять діяльність, пов'язану з виробництвом імпортозамінної продукції.

Як повідомляв Укрінформ, Державний експортно-імпортний банк України створений 3 січня 1992 року згідно з Указом Президента України №29. 23 січня того ж року банк отримав свою першу ліцензію від Національного банку України.

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АТ «Укрексімбанк» є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету міністрів.

Співробітники СБУ 16 листопада 2019 року затримали голову правління Укрексімбанку Олександра Гриценка за дорученням Генеральної прокуратури. Затримання відбувалось у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених частиною 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), частиною 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), частиною 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

У СБУ заявили, що Гриценка підозрюють у "відмиванні" доходів посадовцями часів президента-втікача Віктора Януковича, виведенні з-під арешту майна одного з медіахолдингів.

Печерський районний суд Києва 18 листопада звільнив Гриценка з-під варти і обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 998 тис. грн.

Гриценка призначили на посаду голови правління Укрексімбанку у серпні 2014 року.

6 грудня 2019 року наглядова рада АТ «Державний експортно-імпортний банк України» прийняла рішення про повторне проведення конкурсного відбору голови правління банку, який був оголошений у листопаді 2019 року.