Харківський аеропорт пропонує польоти в Будапешт за 16,99 євро

Міжнародний аеропорт «Харків» і найбільша лоукост-авіакомпанія Ryanair відкрили пряме сполучення з Будапештом, куди сьогодні вночі вилетів перший рейс.

Про це повідомляє пресслужба компанії-оператора аеропорту «Харків» New Systems AM, як і МАХ, що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського.

«Одним із пріоритетів Харківського аеропорту є відкриття нових рейсів у столиці й великі міста Європи. І ми раді, що один з наших основних партнерів, Ryanair, з'єднав прямим сполученням східну Україну зі столицею ще однієї країни - Угорщини. Тепер харків'яни і гості міста зможуть подорожувати в Будапешт за доступними цінами», - зазначив Владислав Ільїн, комерційний директор з авіаційної діяльності МАХ.

«Компанія Ryanair рада запустити рейси з Харкова в Будапешт, яких раніше ніколи не було, - прокоментувала відкриття нового маршруту Ольга Павлонка, PR-менеджер Ryanair у Центральній і Східній Європі та на Балканах. - Вони будуть здійснюватися двічі на тиждень протягом зимового і літнього сезонів 2020 року. Щоб відсвяткувати подію, ми випустили квитки з Харкова всього лише за 16,99 євро на подорожі до кінця квітня. Їх можна придбати до півночі 18 січня на сайті Ryanair».

Перельоти в Будапешт будуть здійснюватися по четвергах і неділях. А з 1 червня прямі рейси двічі на тиждень із Харкова в Будапешт запустить також авіаперевізник Wizz Air.

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Ryanair - найбільша лоукост-авіакомпанія Європи, географія польотів якої охоплює понад 2 тисячі напрямків між 239 аеропортами 40 країн. Співпраця харківського аеропорту з цим авіаперевізником почалося влітку 2019 року. У червні було відкрито сполучення Харків-Краків, у жовтні - перельоти до Вільнюса й Познані. 29 березня 2020 року New Systems AM планує відкрити спільно з Ryanair напрямок Харків-Варшава - аеропорт Модлін за 49 км від Варшави. Рейси до Варшави/Модлін будуть виконуватися двічі на тиждень - по середах і неділях.

Міжнародний аеропорт «Харків» входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю туристів, які обслуговуються на внутрішніх і міжнародних рейсах. У третьому кварталі 2019 року аеропорт Ярославського, згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), увійшов до ТОП-5 повітряних гаваней Європи, що найбільш динамічно зростають і обслуговують до 5 мільйонів пасажирів на рік. МАХ першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлено Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.