Лоукостер Ryanair анонсував третій маршрут з Херсона в Європу

Авіакомпанія Ryanair, відомий ірландський лоукостер, анонсувала запуск вже третього маршруту з Херсона до Європи - на цей раз в Катовіце.

Про це повідомляє Avianews.

«Ryanair анонсував відкриття третього за рахунком маршруту з Херсона - в Катовіце, яке розташоване за 80 км від Кракова, і відкрив продажу квитків», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що польоти почнуть виконуватися з 15 січня 2020 року з частотою 2 рази на тиждень щосереди і неділі. У Ryanair підкреслили, що новий маршрут «стане частиною зимового і літнього розкладу польотів 2020 року».

У системі бронювання вказується, що фактичним оператором стане польська бюджетна авіакомпанія Buzz, що входить до групи Ryanair, що раніше носила назву Ryanair Sun.

Слід зазначити, що квитки в одну сторону продаються за ціною від 20 євро. Найдешевший тариф включає перевезення тільки невеликої ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см без обмеження по вазі.

Раніше Ryanair відкрив продаж квитків на рейси Херсон-Краків, які почнуть виконуватися з 17 грудня 2019 року, і рейси Київ-Відень, які будуть запущені з 30 березня 2020 року. У першому випадку фактичним оператором виступить Buzz, у другому - Laudamotion, яка є на 100% донькою Ryanair.