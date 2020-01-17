В Україні виробництво яєць свійської птиці збільшилось на 3,4%

У 2019 році виробництво яєць в Україні збільшилось на 3,4% у порівнянні із 2018 роком.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За минулий рік в Україні було одержано 16,68 млрд яєць свійської птиці, що на 3,4% більше, ніж за 2018 рік. У тому числі сільськогосподарські підприємства одержали 9,36 млрд яєць (на 5,2% більше, ніж у 2018 році), господарства населення — 7,32 млрд (на 1,2% більше).

Найбільше яєць за 2019 рік одержали у Київській області — 3,31 млрд штук (на 2,1% більше, ніж за 2018 рік), на другому місці — Хмельницька (1,03 млрд штук; на 5,7% менше), на третьому — Вінницька (925,1 млн штук; на 0,8% більше) області.

Найменші обсяги виробництва яєць у 2019 році продемонстрували Луганська (72,9 млн штук; на 1,0% більше, ніж у 2018 році), Одеська (203,5 млн штук; на 19,2% менше) та Волинська (204,6 млн штук; на 0,8% більше) області.

Як повідомлялось, за даними Держстату, у 2018 році в Україні було одержано 16,14 млрд яєць свійської птиці; на 4,1% більше, ніж у 2017 році.